Wout van Aert: “Het was een goede beslissing om in de finale te koersen”

Wout van Aert koerste in de finale van de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland vol mee, maar strandde op de tweede plaats na Remco Evenepoel. "Het was een moeilijke dag, maar er was veel respect in het peloton", vertelde de Jumbo-Visma-kopman na afloop bij Eurosport.

“Sommige teams wilden de wedstrijd niet vervolgen, andere ploegen vonden het wel een goed idee om te koersen. Hoe dan ook, ik denk dat het goed was dat we elkaar hebben gerespecteerd en dat er geen aanvallen waren tijdens de eerste 160 kilometer van de rit. Maar het was volgens mij ook goed om in de finale te racen en de zwarte pagina om te draaien. We willen de mensen weer koers tonen, en het voelt toch raar aan om die klimmetjes zo traag op te rijden.”

Van Aert heeft morgennamiddag nog de kans op een ritzege in de slottijdrit. “Op voorhand heb ik me in het parcours verdiept, maar de laatste dagen zat ik met mijn hoofd ergens anders. Morgen of vanavond zal ik het nog eens bekijken, maar het is wel duidelijk dat het zwaarder wordt dan de tijdrit op dag één. Meer in het voordeel van Skjelmose en Remco, maar het is een mooie kans. Hopelijk lukt het om me te focussen op de koers.”