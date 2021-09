Wout van Aert: “Het geeft moraal om zo te kunnen starten”

Na een korte pauze is Wout van Aert op de best mogelijke manier begonnen aan het laatste deel van zijn seizoen. De Belg van Jumbo-Visma won in de Tour of Britain de openingsrit. “Ik ben blij”, vertelt hij na afloop. “Het geeft moraal om zo te kunnen starten.”

“Het was een moeilijke dag met op en neer gaande wegen. De finale was smal en lastig. Pascal Eenkhoorn heeft me, na een moeilijke strijd om voorin te zitten, goed afgezet in de laatste kilometer. Het is fijn om het goede werk van het team af te maken met de winst. Ik had verwacht dat Alaphilippe de finale zou rijden zoals hij deed. Het was belangrijk om dicht bij hem te blijven. Ik aarzelde niet om naar zijn wiel te springen. Toen ik daar eenmaal zat, ging het om de juiste timing”, legt hij uit.

Maandag start WVA in de leiderstrui. Wat hij in de tweede rit gaat kunnen, durft hij nog niet te zeggen. “Morgen is het een moeilijkere rit, maar met een vlakke aankomst. Dat zou mij wat minder moeten liggen, maar ik kijk uit naar de rest van de week.”