Wout van Aert: “Gent-Wevelgem is moeilijk te voorspellen”

Wout van Aert was de grote blikvanger voor de start van Gent-Wevelgem, maar de vraag is of de Belg ook de gedoodverfde favoriet is om de klassieker te winnen. “Het is een wedstrijd die moeilijk te voorspellen valt”, is de renner van Jumbo-Visma van mening.

In Gent-Wevelgem is het mogelijk om verschillende scenario’s te schrijven, zo beseft Van Aert. Zeker nu de wind vrij spel heeft en gunstig lijkt te staan voor het trekken van waaiers. De renners krijgen bovendien nog meerdere beklimmingen voorgeschoteld, met onder meer een driedubbele passage van de gevreesde Kemmelberg.

Kemmelberg

“Het zal voor de heuvelzone al heel erg lastig worden met de wind”, denkt Van Aert. “De Kemmelberg is ook een helling die me goed ligt. Zeker de laatste passage, aangezien deze kort en krachtig is en steil omhoog gaat. Het probleem is alleen dat dit nog nooit voor een échte schifting heeft gezorgd. Het is een moeilijke wedstrijd.”

Van Aert is naar eigen zeggen goed hersteld van zijn inspanningen in de E3 Saxo Bank Classic. “Ik heb na de E3 wat rust genomen en ik hoop vandaag goede benen te hebben.” Van Aert was vorig jaar een van de hoofdrolspelers in Gent-Wevelgem, maar het was uiteindelijk Mads Pedersen die optimaal wist te profiteren van de rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel.