Wout van Aert geniet van ploegaanval Jumbo-Visma: “Dat was een straf nummer”

Wout van Aert werd derde in de openingsrit van Parijs-Nice, maar baalt daar allerminst van. In de slotfase reed hij samen met ploegmaat Christophe Laporte en Primož Roglič weg uit het peloton, waarna ze met drie over de finish kwamen. “Het was een straf nummer, al zeg ik het zelf”, lacht de Belgische kampioen bij de NOS.

“We hadden wel plannen om de koers hard te maken op die klim. Dat was voor zowel mijn winstkansen als voor het klassement van Primož goed. Maar Christophe pakte zo hard over van Nathan… Daar zetten we iedereen op de limiet”, vertelt Van Aert. “Ik was boven ook verbaasd dat we met drie over waren, ook nog eens drie van de ploeg. Dan is ook makkelijk om overeen te komen en vol naar de meet te rijden.”

Uiteindelijk besloten Van Aert en Roglič om de ritzege en de gele trui aan nieuwkomer Laporte te gunnen. “We hadden niet veel tijd, maar ik denk dat het voor Christophe mooi is, zo in eigen land. Hij heeft ook nog de gele trui. Voor Primož is het algemeen klassement het belangrijkste”, stelt hij. “Dit was de mooiste manier, en de benen zijn in ieder geval goed.”

‘Dit moment moeten wij koesteren’

Ook bij Sporza kwam Van Aert aan het woord. “Het is toch een heel bijzondere overwinning. Je hebt altijd de ploeg nodig. Dat benadruk ik altijd, maar is niet altijd zichtbaar. Dat we met drie over de finish komen is heel bijzonder en dat moet je koesteren. Het gaat niet te vaak lukken om zo’n aanval op te zetten.”

“Het was de bedoeling om voor mijn overwinning te gaan, maar niet in dit scenario”, aldus de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad. Heel lang heeft hij niet moeten twijfelen om de zege aan Laporte te laten. “Het was makkelijk beslissen. Dit is de grootste zege in zijn carrière en hij heeft het afgedwongen, eerst in Kuurne, en nu hoe hij vandaag heeft gereden. Dit heeft hij verdiend.”

