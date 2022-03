Wout van Aert derde in Parijs-Nice: “Niet sterk genoeg”

Wout van Aert moest zich in de derde etappe van Parijs-Nice tevreden stellen met een ereplaats. Ondanks een gewonde knie legde de Belgische renner van Jumbo-Visma achter Mads Pedersen en Bryan Coquard beslag op de derde plek.

“Mads Pedersen was vandaag echt indrukwekkend”, vertelde Van Aert na afloop van de etappe naar Dun-le-Palestel. “Het is een sterke renner en een specialist op lastige finishes als deze. Hij begon er heel vroeg aan en ik dacht dat het in mijn voordeel zou zijn, maar uiteindelijk was ik niet sterk genoeg.”

Morgen wacht de renners in Parijs-Nice een lastige individuele tijdrit over 13,4 kilometer. “Daar wil ik goed rijden. Ik zal proberen om de eerste van mijn ploeg te zijn in de tijdrit en dan zien we het wel. Christophe Laporte kan verrassen en dan is er nog een jongen die Rohan Dennis heet, en Primož Roglič… We moeten dicht bij de overwinning kunnen zitten.”