Wout van Aert derde: “Ik wilde mijn sprintkansen niet opofferen”

Wout van Aert is er niet in geslaagd zichzelf op te volgen in Milaan-San Remo. Hij was opnieuw een van de sterkste renners in koers, maar geraakte niet weg op de Poggio. Toen Stuyven op het einde van de afdaling van achteruit kwam, reageerde ook hij niet onmiddellijk. “Ik wilde mijn sprintkansen niet opofferen.”

“Verrassend met hoeveel renners we op de Poggio nog samen waren”, aldus Van Aert in een eerste reactie. “Zowel Julian Alaphilippe als ikzelf probeerden het wel, maar blijkbaar volstond dat niet om voor afscheiding te zorgen. Voor mij niet onmiddellijk een probleem, want ik had ook nog kansen in de sprint.”

“Na een snelle afdaling deed Jasper Stuyven de perfecte move. Daarna was het lastig om te achtervolgen”, vond Van Aert. “Ik wilde mijn sprintkansen niet meteen opofferen door alle initiatief te nemen. Ik werd uiteraard ook behoorlijk geviseerd. In de sprint zelf was het ook niet evident om goed te positioneren. Caleb (Ewan, red) klopte mij nog nipt.”

“Sprint was niet perfect”

“Maar we hebben een mooie winnaar”, complimenteerde hij Jasper Stuyven, een van zijn betere vrienden in het peloton. “Zelf moet ik blij zijn met die podiumplaats. Mijn sprint was trouwens niet perfect. Ik zette iets te laat aan moest daardoor nog rond Mathieu. Daar moet ik van leren.”

Dat hij met vertrouwen aan de Vlaamse klassiekers kan beginnen, besloot hij. “Dit is een koers waar veel factoren meespelen. Di meer dan fysiek, er komt ook tactiek bij kijken. Bij de koersen die komen is dat anders en de benen voelden heel goed. Ik was hersteld van de Tirreno-Adriatico.”