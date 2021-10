Wout van Aert: “De honger naar Parijs-Roubaix is bijzonder groot”

Ride

Wout van Aert staat aan de vooravond van de allerlaatste grote afspraak van zijn wegseizoen. In een gesprek met RIDE Magazine vertelt hij uit te kijken naar de Helleklassieker, die vanzelfsprekend hoog op zijn verlanglijstje staat.

Voor de 27-jarige Van Aert wordt het zondag pas zijn derde deelname. “Sinds ik de switch van het veld naar de weg heb gemaakt heb ik intussen al vier keer de Ronde van Vlaanderen gereden, maar slechts twee keer Parijs-Roubaix”, stelt hij vast. “In 2020 werd hij afgelast, het voorbije voorjaar uitgesteld. Dat maakt dat de honger bijzonder groot is. De timing, een week na het WK, is perfect. Dat is echt de beste datum die organisator ASO kon kiezen.”

De herfstachtige weersomstandigheden deren hem allerminst. “Ik ben het type renner dat op elke dag van het jaar presteert. Of het nu warm of koud, droog of nat is”, stelt hij.

Van Aert hoopt in zijn allerlaatste koersdag van 2021 te schitteren. Al moét het allemaal niet, vindt hij. “Het is al een bijzonder goed seizoen geweest. Ik wil nog veel, maar niets moet. Parijs-Roubaix is wel de enige klassieker waarin ik nog een topresultaat ontbeer, terwijl het een wedstrijd is die me echt moet liggen. Lukt het straks niet, dan volgt er binnen een half jaar al een nieuwe kans. Maar ik wil daar altijd op mijn best zijn en meedoen voor winst. Het is een monument dat samen met de Ronde van Vlaanderen helemaal bovenaan mijn lijstje staat.”

Crosservaring

Kenners beweren dat Parijs-Roubaix voor Van Aert misschien wel de gemakkelijkste klassieker is om te winnen. Met dank aan zijn crosservaring en zijn grote motor. Daar denkt hij zelf anders over. “In de Ronde van Vlaanderen draait het vooral om de explosiviteit. Dat heb je iets minder in Parijs-Roubaix. Het verschil met andere grote motoren zoals Yves Lampaert, Jasper Stuyven of Oliver Naesen wordt in dat specifieke werk sowieso iets kleiner, dus ligt het ook allemaal wat dichter bij elkaar. Bovendien moet je er opletten voor een vroege vlucht, als daarin een paar sterke beren mee zijn.“

Van Aert is zich ervan bewust dat de kansen om het monument op zijn erelijst bij te schrijven beperkt zijn. “En ik besef intussen dat je het beste elke kans die zich aandient, grijpt. Kijk naar de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar, toen ik nipt verloor van Mathieu van der Poel. Dan denk je dat er de volgende editie wel een nieuwe kans komt, maar zo werkt het niet. Er zijn voorbeelden genoeg van jongens die er zijn blijven naast grijpen. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Geduldig zijn en denken dat jouw tijd nog komt, dat is in dit geval niet het beste denkpatroon.”

