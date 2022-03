Wout van Aert daags voor Milaan-San Remo: “Doel is om te winnen”

Wout van Aert is klaar voor Milaan-San Remo. De winnaar van 2020 en de nummer drie van 2021 laat in een persbericht weten: “Mijn doel is om te winnen. Ik ben even goed als in 2020 en beter dan in 2021. Deze koers ligt mij.”

De renner van Jumbo-Visma is goed hersteld van Parijs-Nice, zo laat hij weten. “Ik moet toegeven dat ik best vermoeid was, maar ik ben optimaal voorbereid. Op woensdag voelde ik me alweer fit. Ik heb dus goed kunnen uitrusten en tijd kunnen spenderen met mijn familie. Alles is gegaan zoals ik wilde, dus heb ik veel vertrouwen.”

“Ik heb al veel verschillende finales hier in San Remo gereden”, gaat hij verder. “Ik denk dat dat erg belangrijk is voor deze koers. Dat mijn slechtste resultaat een zesde plaats is geeft ook wel aan dat deze wedstrijd mij ligt.”

Van Aert wil tot slot ook nog iets kwijt over zijn ploeggenoten: “Dit is de eerste keer dat hier ik met zo’n sterke ploeg aan de start sta. Omdat ik zo’n goed team heb, zal ik langer energie kunnen sparen. Erg belangrijk in deze wedstrijd. Primož Roglič is er ook bij, dat betekent veel voor me.”