Wout van Aert blikt vooruit: “Op mijn best als ik de koers kan maken”

Wout van Aert hoopt aankomende zondag voor een vierde keer wereldkampioen veldrijden te worden bij de elite, maar de Belg zal nog wel ‘even’ moeten afrekenen met titelverdediger Mathieu van der Poel. Van Aert blikt samen met WielerFlits vooruit op de mondiale titelstrijd.

Van Aert hoopt zondag op een razendsnelle start, om zo in een ideale positie te beginnen aan de eerste zandstrook. Of kan de drievoudige wereldkampioen zondag rekenen op een heuse lead-out naar het strand van Oostende? “Ik hoop dat ik zelf goed kan positioneren. Het is vooral belangrijk om zelf een goede start te hebben.”

“In het juiste scenario is het dan al ieder voor zich. Mijn ploeggenoten weten ook wel dat het een cruciaal punt is om van dienst te kunnen zijn. Het doel is wel om in een goede positie naar het strand te rijden. Dat weten ze ook”, aldus Van Aert, die zich niet direct wil vastpinnen op een bepaald scenario.

Verschillende scenario’s

“Het ideale verloop? Je hebt altijd verschillende scenario’s. Het is een slecht idee om op één ding vast te pinnen. Ik hoop wel dat ik mijn stempel kan drukken op de cross. Ik ben altijd op mijn best als ik de koers kan maken.” Ook zijn grote rivaal Mathieu van der Poel keek al vooruit naar aankomende zondag. De Nederlander is aangenaam verrast door het parcours.