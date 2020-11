Wout van Aert en Jumbo-Visma praten binnenkort over contractverlenging

In de rand van het interview over het parcours van de Tour de France van 2021 gaf Wout van Aert aan dat hij binnenkort aan tafel zit met het management van Jumbo-Visma om te praten over zijn toekomst bij de ploeg.

Van Aert heeft nog een overeenkomst met het Nederlandse WorldTour-team tot eind 2021, maar na zijn sterke prestaties van de voorbije maanden is het logisch dat beide partijen vervroegd samenzitten om het huidige contract open te breken en te verlengen.

Of, naast het financiële aspect, zijn rol in de Tour de France bij die besprekingen een belangrijk item wordt, wilden we weten. “Dat moet niet op papier staan, maar ik vind een carrièreplanning wel belangrijk”, zegt Van Aert. “Ik ben ambitieus en heb doelen die ik wil najagen. De bespreking komt er binnenkort en dan zullen we het inderdaad ook over het sportieve hebben. Maar wat dat betreft zitten de ploeg en ikzelf op dezelfde golflengte.”

Waarmee de winnaar van onder meer Milaan-San Remo en twee Tour-etappes laat uitschijnen dat hij een verlengd verblijf bij het team van manager Richard Plugge wel ziet zitten. “Ik heb dit jaar mijn beste niveau gehaald, mede omdat ik van deze ploeg deel uitmaak. Het is een omgeving waarin ik me thuis voel en waarin ik op mijn best presteer.”