Wout van Aert: “Aangenaam om konijn te zijn in plaats van jager”

Wout van Aert moest er hard voor knokken, maar aan het eind wist hij de overwinning in Overijse naar zich toe te trekken. “Ik wacht nog altijd op de dag dat de cross simpel wordt. Maar dat gaat nog heel lang duren, denk ik”, zei hij in het flashinterview.

Van Aert vertelde dat hij er wel zin in had in de wereldbekerwedstrijd van Overijse, een week voor het WK in Oostende. “En ik denk dat ik dat wel liet zien. In de eerste twee ronden was ik direct tempo aan het rijden en het moment dat ik een foutje maakte, pakte Mathieu over en ik voelde dat hij het tempo een beetje probeerde te drukken. Dat wilde ik niet, dus toen ik er voorbij ging, stond hij blijkbaar lek want toen sloeg ik een grote kloof. Vanaf dan was het nog altijd lastig. Door die val zat ik nooit echt helemaal op mijn gemak, was Mathieu altijd dichtbij en moest ik hem proberen af te houden.”

Net na halfkoers wist Van Aert zijn voorsprong uit te breiden tot bijna een halve minuut, maar toch kwam Van der Poel in de ronden daarna nog akelig dichtbij. “Ik hield er wel rekening mee dat hij erbij zou komen, maar ik zat in een situatie dat ik moest blijven rijden tot hij óp het wiel zat. Dat was de juiste tactiek, want hij is nooit helemaal op het wiel geraakt. Het was vooral aangenaam om konijn te zijn in plaats van jager. Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Voor mij doet deze overwinning me heel veel deugd.”

Volgens Van Aert is het parcours volgende week in Oostende ‘compleet anders’ dan vandaag in Overijse. “Dus wat dat betreft was het geen alleszeggende test vandaag. We zagen dit seizoen dat Mathieu en ik elke keer de favorieten waren, dus dat zal volgende week ook het geval zijn. Dat verandert niet na vandaag. Het is alleen voor mij persoonlijk fijn om deze zege in de tas te kunnen steken. Het geeft me mentaal wat extra’s voor volgende week. Maar ik denk dat Mathieu in de afgelopen weken wel heeft laten zien dat hij de favoriet is.