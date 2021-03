Wout van Aert vierde in Strade Bianche: “Ik mis die versnelling nog”

Wout van Aert is er niet in geslaagd zichzelf op te volgen in de Strade Bianche. De uittredende winnaar was in de finale niet opgewassen tegen Alaphilippe, Van der Poel en Bernal. “Ik was op de afspraak, maar in de finale was ik nog niet goed genoeg.”

Van Aert kleurde mee de pré-finale, maar moest – samen met Tom Pidcock – een eerste keer passen in de negende van elf grindpassages. “Toen Alaphilippe daar versnelde, kwam ik in moeilijkheden. Toen wist ik al dat het niet voor vandaag zou zijn.” Van Aert en Pidcock kwamen op de voorlaatste strook opnieuw aansluiten, maar toen Van der Poel op de elfde en laatste strook demarreerde, moest hij definitief de rol lossen.

Van der Poel, Alaphilippe en Bernal sloegen een kloof van vijftien seconden. In de achtervolging richting Siena nam de kopman van Jumbo-Visma nog het initiatief, maar het trio was buiten schot. Op de klim naar het naar het Piazza del Campo kon hij zich wel nog ontdoen van Pidcock en co om als vierde te finishen.

Compliment voor ploegmaats

“Ik moet hier tevreden mee zijn. Ik was op de afspraak, maar in de finale was ik gewoon niet goed genoeg. Die versnelling zat er nog niet in. Ik word er wel als eerste afgereden, maar ik word toch nog vierde. Ik heb er dus het maximum uitgehaald. Dat mijn coach Marc Lamberts dit voorspeld had? Klopt. Marc is dan ook een slimme mens, hé”, kon er een lachje af.

Van Aert stond er wel op zijn ploegmaats te complimenteren. “We hebben als team een fantastische wedstrijd gereden. Een aantal jongens is zelfs verder geraakt dan oorspronkelijk het plan was. Dat is een zeer aangename vaststelling. Als ik nu zelf nog iets beter kan worden, gaan we een mooi klassiek seizoen tegemoet.”

Ook lof voor winnaar Mathieu van der Poel. “In deze koers wint altijd de sterkste en dat was vandaag Mathieu. Zijn versnelling op die laatste strook zei voldoende.”