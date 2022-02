Wout Poels wint Ruta del Sol: “Ik hou van deze wedstrijd”

Wout Poels kwam, zag en overwon in de 68ste editie van de Ruta del Sol. De Limburgse klimmer van Bahrain Victorious begon zondag als leider aan de slotetappe van de Zuid-Spaanse rittenkoers en kwam onderweg niet meer in de problemen. “Ik hou van deze wedstrijd”, reageerde hij na afloop in het flashinterview.

Poels moest in de 146,4 kilometer lange slotetappe nog wel aan de bak, aangezien de slotrit finishte op de flanken van de Chiclana de Segura-klim, met in de laatste kilometer percentages tot wel 9%. De 34-jarige klimmer bleek in de slotfase echter nog over goede benen te beschikken, wist speldenprikjes van onder meer Carlos Rodriguez te beantwoorden en liet zich niet meer verrassen in de pittige slotkilometer.

Koersen in Spanje

En dus wint Poels voor de tweede keer in zijn carrière een meerdaagse wielerkoers, zes jaar na zijn eindzege in de Ronde van Valencia. Dat beide koersen worden verreden op Spaanse bodem, is volgens de winnaar meer dan een triviaal feitje. “Ik koers graag in Spanje. Ik hou van de sfeer en de mensen die de koers volgen. Bovendien was ik al eens tweede in deze ronde. Ik ben echt ontzettend blij.”

De Nederlander, die na de finish ook zeer complimenteus was over zijn ploeggenoten, kent een uitstekend begin van het seizoen. Zijn honger is na de eindzege in de Ruta del Sol echter nog niet gestild. “Wat mijn verdere doelen zijn dit seizoen? Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden winnen, al doe ik dat niet heel erg vaak in mijn carrière”, geeft hij aan met een glimlach. “Ik heb nu echter toch alweer twee overwinningen op zak.”