maandag 18 maart 2024 om 19:05

Wout Poels komt met de schrik vrij na val in openingsrit Ronde van Catalonië

Voor Wout Poels eindigde de openingsetappe van de Ronde van Catalonië op een vervelende manier. De ervaren Nederlandse klimmer was in de laatste kilometer namelijk betrokken bij een valpartij, samen met zijn ploeggenoot Damiano Caruso. Beide renners komen echter met de schrik vrij.

Dat heeft Bahrain Victorious, de ploeg van Poels en Caruso, inmiddels laten weten op zijn social media-kanalen. De twee ervaren renners zullen dinsdag dan ook gewoon aan de start verschijnen van de eerste belangrijke bergetappe van de Ronde van Catalonië, met aankomst in skigebied Vallter 2000. De renners finishen morgen na een slotklim van ruim 11 kilometer aan 7,5%.

Poels werd op voorhand gezien als een van de outsiders op een goede eindklassering in Barcelona, waar de 103e editie van de Ronde van Catalonië zal finishen. De 36-jarige klimmer liet in de voorbije Tirreno-Adriatico al zien dat het met zijn vorm wel snor zit. De Limburger werd in de ‘Koers van de Twee Zeeën’ elfde in het eindklassement, op net geen vijf minuten van eindwinnaar Jonas Vingegaard.

Poels was in het verleden al succesvol op Catalaanse bodem. Acht jaar geleden won hij vanuit een vlucht namelijk al eens een etappe in de Ronde van Catalonië.