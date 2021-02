Wout Poels en Dylan Teuns leiden Bahrain Victorious in Tour de La Provence

Bahrain Victorious rekent in de Tour de La Provence op drie kopmannen. Met Wout Poels, Dylan Teuns en Jack Haig gaat de WorldTour-ploeg van start in de Franse rittenkoers, die beslist lijkt te worden op de flanken van de Mont Ventoux. Daar ligt de finish nabij Chalet Reynard.

“We zien elke etappe als een eendagskoers en gaan elke dag voor de overwinning”, zegt ploegleider Ralf Aldag ambitieus. “Phil Bauhaus zal zich mengen in de sprintetappes en Dylan Teuns in de heuvelrit. Dylan, Jack Haig en Wout Poels willen zich laten zien tijdens de klassementsstrijd op de Mont Ventoux.”

“Het is lastig om voorspellingen te doen voor de eerste wedstrijd van het seizoen”, vervolgt Aldag. “Vooral omdat we niet welen hoe onze tegenstanders zich niet voorbereid hebben. Dat is waarom we niet zullen wachten op wat anderen gaan doen. We zullen een offensieve strategie hebben vanaf het begin.”

Selectie Bahrain Victorious voor de Tour de La Provence (11-14 februari)

Phil Bauhaus

Jack Haig

Heinrich Haussler

Gino Mäder

Wout Poels

Dylan Teuns

Fred Wright

Selectie AG2R Citroën voor de Tour de La Provence (11-14 februari)

Geoffrey Bouchard

Lilian Calmejane

Tony Gallopin

Ben O’Connor

Aurélien Paret-Peintre

Michael Schär

Clément Venturini

Selectie Astana-Premier Tech voor de Tour de La Provence (11-14 februari)

Alex Aranburu

Omar Fraile

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Harold Tejada

Aleksandr Vlasov

Selectie Movistar voor de Tour de La Provence (11-14 februari)

Imanol Erviti

Abner González

Matteo Jorgenson

Enric Mas

Lluis Mas

Sergio Samitier

Carlos Verona