Worst emotioneel na winst in Koksijde: “Was het vertrouwen lange tijd kwijt”

Na haar overwinning in de Wereldbeker van Koksijde was Annemarie Worst emotioneel. Voor de Nederlandse van de 777-ploeg betekende het haar eerste zege sinds oktober 2020, toen op de Koppenberg. “Ik ben blij dat het gevoel er weer is en dat ik mee kan doen om de winst”, zegt ze na afloop.

“Ik ben zeker blij”, lacht Worst. “Het is al meer dan een jaar geleden dat ik gewonnen heb. Ik ben het vertrouwen ook kwijt geweest en het ging niet goed begin dit seizoen, maar ik wist niet waar het aan lag.” Uiteindelijk bleken het rugproblemen te zijn, die inmiddels zijn opgelost.

De overwinning zat er de afgelopen weken wel aan te komen voor Worst. “Ik voelde mij goed elke week, maar miste die ene overwinning. Ik was wel dichtbij, maar je moet het wel doen. Het was nog wel spannend met Denise, maar ik wist dat ik het zand goed moest doorkomen. Dan zou het goed komen.”

“Het was nog wel spannend in de zandpassages, want bij een fout zou Denise zo terug zijn. Maar na de laatste keer door het zand wist ik dat het binnen was”, vertelt ze. Zitten er nu meer zeges aan te komen voor Worst? “Dat zou mooi zijn. Deze geeft zeker vertrouwen. Het zou mooi zijn om er nog een paar te pakken, maar ik ben zeker blij.”