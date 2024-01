zondag 28 januari 2024 om 18:07

WorldTour-renster Femke Markus tweede bij strandrace Scheveningen

Femke Markus is als tweede geëindigd bij de Beachrace Scheveningen. De Women’s WorldTour-renster van SD Worx-Protime zag de overwinning gaan naar Mariëlle Trouwborst. Bij de mannen won Menno Don op het strand van Scheveningen, waar de laatste test voor het NK Beachrace op het programma stond.

Trouwborst en Markus vochten een tweestrijd uit in de Beachrace Scheveningen, die door Trouwborst gewonnen werd bij de laatste strandopgang. Markus, die in haar voorbereiding op het wegseizoen een uitstapje maakte naar het beachracen, kwam daarachter als tweede over de meet. De derde plaats was voor Lola Bakker.

Bij de mannen kwam Menno Don als winnaar uit de bus langs de Haagse kust. Hij was de beste van een kopgroep van vijf, met daarin ook bekende namen als Rick van Breda, Sven Burger en Ivar Slik. In de sprint wist Don, die normaal uitkomt in het mountainbiken, uiteindelijk Van Breda (tweede) en Michiel Hillen (derde) voor te blijven.

Volgende week, op zondag 4 februari, staat het NK Beachrace op het programma in Renesse.