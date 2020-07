Woods beste klimmer op virtuele Mont Ventoux, NTT heeft eindzege bijna binnen zaterdag 18 juli 2020 om 16:47

Michael Woods was zaterdag niet te stoppen op de virtuele Mont Ventoux. De Canadees voerde de forcing in de vijfde etappe van de Virtual Tour de France en reed uiteindelijk iedereen uit het wiel. Domenico Pozzovivo (tweede) en Louis Meintjes (derde) deden voor NTT uitstekende zaken voor het klassement.

Waar in voorgaande etappes van de Virtual Tour de France steeds een massasprint voor een winnaar moest zorgen, was het zaterdag een man-tegen-mangevecht. Na een aanval van Woods met nog negen kilometer te gaan, werd het kleine peloton in stukken gerukt. Jonas Vingegaard en Domenico Pozzovivo konden aanvankelijk volgen. Zij zagen later Ben O’Connor, Louis Meintjes en Eddie Dunbar aansluiten.

Ook Romain Bardet probeerde met man en macht naar de nieuw ontstane kopgroep te springen, maar de Fransman kwam zichzelf tegen en zakte uiteindelijk ver weg. Ook Dunbar, O’Connor en Vingegaard zouden dat in de kilometers die volgden doen.

En dus draaide het uit op een gevecht tussen Meintjes, Pozzovivo en Woods, al leek de Canadees continu over betere benen te beschikken. De EF Education First-coureur liet dat met nog 3,5 kilometer te gaan dan ook definitief zien door weg te rijden bij de twee ploeggenoten van NTT. Een mooie overwinning is hetgeen dat volgde voor Woods, vier maanden na het breken van zijn dijbeen.