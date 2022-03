Wond Van Aert dieper dan gedacht: “Afwachten hoe het aanvoelt tijdens de koers”

Wout van Aert eindigde maandag als tweede in de waaieretappe naar Orléans, maar kwam in de openingsfase ook ten val. De Belgische kampioen hield geen serieuze blessures over aan zijn buiteling, al is de wond op zijn knie toch dieper dan gedacht. “Of ik hinder ondervind? Voorlopig niet, anders had ik niet aan de start gestaan”, klonk het voor aanvang van de etappe.

Voor Wout van Aert verliep de openingsfase van de tweede etappe van Parijs-Nice allesbehalve vlekkeloos. De nummer drie van de eerste rit was al na veertien kilometer betrokken bij een val. De renner van Jumbo-Visma kon echter al snel weer zijn weg vervolgen en terugkeren in het peloton. In de finale deed Van Aert nog nadrukkelijk een gooi naar de ritzege, maar in de sprint moest hij zijn meerdere erkennen in Fabio Jakobsen.

Van Aert hoopt vandaag wel zijn eerste zege in deze Parijs-Nice te boeken, al zit hij nog wel met de wond op zijn linkerknie. “Die is dieper dan gedacht, we hebben er wel wat werk aan gehad om ze proper te krijgen”, vertelde Van Aert voor de start aan Het Laatste Nieuws. “Ik heb goed kunnen slapen, nu is het afwachten hoe het aanvoelt tijdens de koers. Of ik hinder ondervind? Voorlopig niet, anders had ik niet aan de start gestaan.”

Dagsucces

“Ik denk dat het wel meevalt, maar het is toch iets anders dan een oppervlakkige schaafwonde”, aldus Van Aert, die niet van plan is om zich vandaag te sparen. “Het is een heel lastige sprint, met de laatste twee kilometer die licht bergop lopen. Zo heb ik het graag. Maar het zal eerst kijken zijn hoe ik me voel. Me sparen voor de tijdrit van morgen? Als ik me niet 100 procent voel misschien, maar we zullen zien.”

Ploegleider Frans Maassen gaf voor de start van de derde etappe ook tekst en uitleg. “De wonde is dieper dan we aanvankelijk dachten. We hebben ze gisterenavond met extra zorg schoongemaakt. Wout zal er zeker last van hebben tijdens de rit, maar er is voorlopig geen sprake van opgave. Hij was vanochtend ook wel wat stijfjes, dus hij zal op de tanden moeten bijten. Hij is wel zeer gemotiveerd voor vandaag, want het parcours en de finale liggen hem heel goed.”