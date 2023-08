WK 2023: Lotte Kopecky sluit WK baanwielrennen af met brons in omnium, goud voor Valente

De Amerikaanse Jennifer Valente heeft zichzelf opgevolgd als wereldkampioene in het omnium. Ze legde de basis voor haar zege in de temporace en afvalling. Het zilver was voor de Deense Amalie Dideriksen. Lotte Kopecky kwam er pas door in de afvalling en de finale puntenkoers, en pakte zo het brons.

Nieuw-Zeelandse scratchzege

Het omnium werd rond de klok van half zes, plaatselijke tijd, geopend met het eenvoudigste nummer: de scratch, bestaande uit dertig ronden. Daarin stak de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston al na tien ronden het vuur aan de lont.

Samen met de Zwitserse Aline Seitz nam ze nooit écht een grote voorsprong, maar haar aanvalspoging bleek wel voldoende om met de veertig kostbare punten aan de haal te gaan. De Amerikaanse titelverdedigster Jennifer Valente kwam net iets te laat voor de hoofdprijs, terwijl topfavoriete Lotte Kopecky op plaats zes strandde, goed voor dertig punten.

Alente slaat slag in temporace en afvalling

Na een klein half uurtje pauze stond de temporace als tweede nummer op het programma, eveneens over dertig ronden. De Franse Valentine Fortin deed al vroeg in dat onderdeel een gouden zaak, door het peloton te dubbelen en zo met vijf bonuspunten aan de haal te gaan.

Alente deed dat kunstje even later over, maar sprokkelde ook bij de tussensprints een stevige buit. Dat leverde haar uiteindelijk de winst in de temporace op, en ook Ally Wollaston was als derde weer bij de pinken. Alente leidde halverwege met amper twee punten op haar Nieuw-Zeelandse concurrente.

Tijdens de afvalling kwam Wollaston nog goed weg, want net als de Griekse Argyro Milaki en de Egyptische Zayed Ahmed werd ze het slachtoffer van een valpartij. In tegenstelling tot haar twee concurrentes kon Wollaston voort, en dankzij een korte neutralisatie kon ze zelfs even op adem komen. Niet veel later ging de Nieuw-Zeelandse er toch relatief vroeg uit, net als de Britse Katie Archibald. Lotte Kopecky kreeg zo de kans om terrein punten goed te maken.

En dat deed de Belgische op een indrukwekkende manier. Toen er nog vijf rensters in koers waren, ging de Belgische ‘gewoon’ solo. Kopecky maakte de rest zo een beetje belachelijk, maar Valente – die zich verzekerde van plek twee – deed misschien nog een betere zaak. De Amerikaanse eindigde al voor het derde nummer op rij bij de eerste twee en mocht zo naar het slotonderdeel met een comfortabele voorsprong van meer dan twintig punten op Wollaston en Fortin.

Sterke Kopecky in puntenkoers

In de finale puntenkoers van – slechts – tachtig ronden, zagen we een zeer bedrijvige Katie Archibald. Al vroeg nam ze een bonusronde, waarmee ze een gooi deed naar een medaille. Dat was echter buiten Kopecky gerekend, die dat kunstje zelfs twee keer overdeed.

De Belgische probeerde zelfs nog een keer extra rond te rijden, waarmee ze leidster Valente nog had kunnen bedreigen, maar de titelverdediger zat deze keer goed op het wiel. De Amerikaanse verzekerde zich zo van haar tweede opeenvolgende titel in het omnium. Een sterke Kopecky knokte zich, dankzij sterk werk in de laatste sprints, nog naar het brons, nadat haar eerdere nummers de mist in gingen.

Ook de Deense voormalige wereldkampioene op de weg, Amalie Dideriksen, kwam nog sterk voor de dag in de puntenkoers. Met haar 135 punten kwam ze nog op negen punten van Valente, maar die laatste liet zich niet meer van de wijs brengen. Met dit omnium zit het WK baanwielrennen er definitief op, wel staan nog de tijdritten, de wegrit bij de vrouwen en het WK mountainbike op het programma deze week.

🚴🌈 | Na twee mislukte onderdelen lukt het Kopecky toch nog om brons te pakken op het Omnium, al scheelde het niet veel en het was zelfs zilver geworden. Het goud is voor Jennifer Valente. 🇺🇸🥇 #GlasgowScotland2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/mTb6EUUfBz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 9, 2023

Ook Britten mochten juichen

Emma Finucane kreeg eerder op de avond het Britse publiek op de banken door het sprinttoernooi te winnen. Dat deed de nog maar 20-jarige sprintster uit Wales door in twee heats te winnen van de Duitse Lea Sophie Friedrich. In de strijd om brons ging Ellesse Andrews namens Nieuw-Zeeland met de zege aan de haal, na twee zeges op oud-wereldkampioene Emma Hinze.