WK 2023: Lorenzo Milesi verrast topfavoriet Alec Segaert en wint tijdritgoud bij beloften

Lorenzo Milesi is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Na een individuele tijdrit van 36,2 kilometer, met finish op een kasseienklim naar Stirling Castle, was de Italiaan de snelste na een tweestrijd met topfavoriet Alec Segaert uit België. Het verschil was uiteindelijk elf seconden tussen goud en zilver. Het brons was voor Hamish McKenzie uit Australië.

Toptijd voor Lorenzo Milesi

Australiër Alastair Mackellar trapte het tijdritkampioenschap bij de beloften af, met een eindtijd van 44.42 minuut en een gemiddelde snelheid van 48,6 km/h. Dat bleek bij lange na niet genoeg voor een toptijd, want al vroeg kwam zijn landgenoot Hamish McKenzie over de streep met een tijd van 43.51 minuut. Hij zette op dat moment de concurrentie op meer dan een halve minuut.

Dat was echter gerekend buiten Lorenzo Milesi. De Italiaanse prof van Team DSM bouwde zijn voorsprong gestaag op en kwam uiteindelijk na exact 43.00 minuut over de finish. Daarmee zette de 21-jarige Milesi nummer twee McKenzie al op meer dan 50 seconden achterstand. Na de finish van de Italiaan volgde een periode zonder favorieten.

Alle ogen op Alec Segaert

De eerste renner die onder een tussentijd van Milesi wist te duiken, was topfavoriet Alec Segaert. De Belg was na 12,6 kilometer tien seconden sneller, maar aan het tweede tussenpunt na 23,1 kilometer was nog maar drie seconden van zijn voorsprong over. Segaert verloor meer van zijn pluimen in het derde deel, waar Milesi na 31,8 kilometer plots drie seconden voorsprong had op de Belg.

In de laatste vijf kilometer, inclusief de 900 meter lange slotklim (deels over kasseien) naar Stirling Castle, ging de beslissing brengen in de strijd om het goud. Segaert kon de negatieve trend in zijn tijden niet ombuigen en gaf uiteindelijk elf seconden toe, waardoor hij genoegen moest nemen met het zilver. McKenzie kreeg het brons omgehangen.

Bijrol voor de Nederlanders

Vroege starter Roel van Sintmaartensdijk en late starter Loe van Belle konden namens Nederland geen toptijden neerzetten. Zij eindigden allebei ver buiten de top-10.

Lees ook: Lorenzo Milesi (20) maakt profdebuut bij Team DSM en wil met schone lei beginnen: “Ik wil graag mijn verhaal vertellen”