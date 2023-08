WK 2023: Brons voor Fabio Van den Bossche in puntenkoers, dominante Aaron Gate volgt Havik op

Fabio Van den Bossche heeft een bronzen medaille gepakt in het wereldkampioenschap puntenkoers. De wereldtitel ging naar de Nieuw-Zeelander Aaron Gate, die gedurende de hele rit eigenlijk nooit in de problemen kwam.

Wie wereldkampioen wilde worden in Glasgow, moest eerst 40 kilometer – of 160 ronden – tot een goed einde brengen. Daarbij waren elke tien ronden 5, 3, 2 en 1 punten te verdienen bij de tussensprints, terwijl een bonusronde nemen twintig punten kon opleveren. De eindsprint was dubbele punten waard.

Opvallend genoeg kregen we een nogal gezapig begin, waarbij het vooral aftasten was. De Nieuw-Zeelander Aaron Gate, de Fransman Donavan Grondin en de Spanjaard Alberto Torres waren nog het bedrijvigst bij de eerste tussensprints, waardoor ze na drie sprints allemaal zes punten achter hun naam hadden staan.

Geen maat op Gate

Pas op 115 ronden van het einde kregen we de eerste aanvallen in de wedstrijd. Fabio Van den Bossche stak daarbij het vuur aan de lont. In navolging van de jonge Belg kwamen in meerdere schuifjes elf renners aan de leiding, die allemaal met een winstronde aan de haal gingen. Daarbij ook de grote slokoppen Gate en Torres, evenals de actieve thuisrijder William Perrett, Duitser Roger Kluge én titelverdediger Yoeri Havik. De grote afwezige was de Fransman Grondin.

Voor Italiaan Michele Scartezzini was die ene winstronde – met de bijhorende twintig punten – nog niet voldoende, want de hardrijder ging meteen voor de doublette. Daar slaagde hij ook in, maar het kostte wel enorm veel krachten. Gate, Torres en Parrett deden even later hetzelfde, en terwijl bleef de Nieuw-Zeelander ook bij de tussensprints sprokkelen.

Daarmee maakte Gate uiteindelijk ook het verschil. Er zat maar geen sleet op zijn sprintjes, en zo nam hij snel meer dan vijftien punten voorsprong op zijn dichtste concurrenten. Bovendien bleef Gate ook alle andere aanvallen dominant uitcontroleren, waardoor hij halverwege al een serieuze optie nam op de gouden medaille.

Van den Bossche slaat toe in het slot

Van den Bossche bleef zich intussen roeren, en door zijn aanvalspogingen slim op te zetten, ging ook hij samen met Roger Kluge nog een extra keer rond. De Belg bleef zo op podiumkoers.

Op 25 ronden van het einde deed Alberto Torres een alles- of nietspoging om Gate alsnog van zijn troon te stoten. Als hij immers nog een bonusronde bij elkaar kon rijden, dan zou hij alsnog voor het goud kunnen gaan. De Spanjaard slaagde bijna in zijn opzet, maar dat liet Gate natuurlijk niet zomaar gebeuren. Samen met wederom een sterke Van den Bossche reed hij in één ruk naar Torres toe: de drie pakten een extra bonusronde en zo lag het podium vast.

Ruim tien jaar na zijn wereldtitel in het omnium in 2013, was het voor de 33-jarige Gate zijn tweede regenboogtrui.