WK 2022: Jens Verbrugghe reed tijdrit op reservefiets, eigen fiets afgekeurd

Het WK tijdrijden voor junioren verliep voor Jens Verbrugghe niet zoals gehoopt. De 17-jarige tijdritspecialist werd ingehaald door de uiteindelijke winnaar Joshua Tarling en strandde op een teleurstellende 26e plek. Dat had een reden.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Verbrugghe moest de 28,8 kilometer lange tijdrit in Wollongong afleggen op een reservefiets. Nadat hij de verkenning nog deed op zijn eigen Lapierre, reed hij de daadwerkelijke rit tegen de klok op een Ridley van de Belgische wielerbond – een fiets waar hij nog nooit op had gereden. Verbrugghe zijn eigen fiets was kort voor de start afgekeurd. De reden: op Lapierre zat een voorblad met 53 tandjes, terwijl maximaal 52 zijn toegestaan (indien het aantal tandjes achter gelijk blijft).

Reactie wielerbond

Frederik Broché, technisch directeur van de Belgische wielerbond, heeft in gesprek met Sporza gereageerd op het voorval. “Na het EK in juli, waar Jens tweede werd, is de fiets op onderhoud geweest en in orde gezet voor het WK. Toen zou er een 53-plateau in plaats van een 52-plateau gestoken zijn. En dat is niet reglementair. Het is een ietsje groter verzet, dat gaat om 15 centimeter in de omwenteling. Maar dat doet er niet toe, het is niet reglementair.”

“Wij hebben dat hier niet gezien en ook niet gecontroleerd. Wij gaan ervan uit dat alle juniors naar hier komen met het maximumverzet, waar ze een heel jaar mee rijden”, vervolgde Broché. Volgens hem heeft de bond twee à drie drie uur voor de wedstrijd de fiets nog gecontroleerd. “Qua positie, qua verzet. De UCI heeft het daar ook niet gezien, de fiets ging door de keuring.”

Verbrugghe leverde uiteindelijk bijna drie minuten in op winnaar Tarling. Op het Europees kampioenschap in juli eindigde de zoon van Rik Verbrugghe nog op de tweede plaats.