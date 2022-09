WK 2022: Italiaanse bondscoach heeft tien namen op papier voor wegrit

De Italiaanse bondscoach Daniele Bennati heeft zijn huiswerk bijna klaar voor het komende WK wielrennen in Wollongong, Australië. De keuzeheer heeft voorlopig tien namen op papier voor de wegrit voor eliteheren van zondag 25 september. Bennati moet dus nog twee renners teleurstellen.

Bennati liet eerder al weten dat Alberto Bettiol een belangrijke rol krijgt binnen de ploeg. “Alberto is een van de speerpunten binnen onze ploeg. Hij is een certitude. Het team zal klaar zijn om hem te ondersteunen.” Ook Matteo Trentin, de vicewereldkampioen van Harrogate, en Davide Ballerini zullen er straks bij zijn in Wollongong.

Verder staan Edoardo Affini, Andrea Bagioli (de nummer drie van de voorbije GP de Montréal), Samuele Battistella, Nicola Conci, Lorenzo Rota, Matteo Sobrero en Filippo Zana op de shortlist van Bennati. De ex-renner zal de selectie dus nog moeten terugbrengen naar acht renners.

“Alberto Bettiol staat een trede boven de rest”, legt Bennati uit. “Na Alberto volgen Davide Ballerini en Matteo Trentin, die voor het WK nog in actie zullen komen in de Ronde van Luxemburg. We mikken met deze ploeg op een goed resultaat, maar we moeten realistisch zijn. Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel en Michael Matthews steken er bovenuit.”

Ganna, Sobrero en Affini in tijdrit

Voor de tijdrit hoeft Bennati geen keuzes meer te maken. Het is aan titelverdediger Filippo Ganna, Matteo Sobrero en Edoardo Affini om op zondag 18 september de Italiaanse eer te verdedigen tegen de klok. Ganna gaat op voor zijn derde opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden.