WK 2022: Franse wielerbond bevestigt deelname Benoît Cosnefroy

De Franse wielerbond (FFC) heeft de deelname van Benoît Cosnefroy aan de wegwedstrijd van het WK in Wollongong bevestigd. Hij zal Rémi Cavagna vervangen, die de voorbije dagen al in actie kwam in de individuele tijdrit en de Mixed Relay.

Benoît Cosnefroy zou aanvankelijk niet meedoen aan het WK wielrennen, maar L’Équipe liet eerder deze week al weten dat de Fransman alsnog op een vlucht richting Wollongong was gestapt. Cosnefroy stond als reserve op de ‘inschrijvingslijst’ van de Franse selectie en kon eventueel nog worden opgeroepen als vervanger.

Bondscoach Thomas Voeckler wist Cosnefroy alsnog te overtuigen van deelname. De 26-jarige coureur van AG2R Citroën zal zondag Rémi Cavagna vervangen voor de wegrit. De Franse selectie is zo nog een kandidaat-wereldkampioen rijker: Cosnefroy liet in aanloop naar het WK zijn goede vorm zien met winst in de Grand Prix de Québec.

Met titelverdediger Julian Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Romain Bardet, Pavel Sivakov en nu dus ook Cosnefroy beschikt Voeckler over meerdere sterke pionnen voor de wegkoers.

Benoît Cosnefroy remplace Rémi Cavagna sur la course en ligne élite hommes de dimanche 🇫🇷 pic.twitter.com/thySeuejuv — FFC (@FFCyclisme) September 21, 2022