WK 2022: Dit zijn de Nederlandse selecties bij de beloften en junioren

Nederland hoopt met Olav Kooij kans te maken op de wereldtitel wielrennen bij de beloften mannen. De sprinter van Jumbo-Visma is het speerpunt van de U23-ploeg in de wegrit. Hij zal in Wollongong omringd worden door Mick van Dijke (ook tijdrit), Tim van Dijke, Axel van der Tuuk (ook tijdrit) en Casper van Uden.

Bij de junioren mannen maakt Nederland met Max van der Meulen en Menno Huising goede kans op WK-goud. Zij zijn de grootste namen binnen de oranje-formatie in de U19-categorie. Voor de individuele tijdrit bij de junioren zijn Sjors Lugthart en Mees Vlot aangewezen.

Anna van der Meiden en Nienke Vinke zijn de blikvangers in de selectie bij de junioren vrouwen. Zij rijden de dubbel en maken ook serieuze kans op medailles op het WK wielrennen in Australië.

Individuele tijdrit beloften mannen (maandag 19 september)

Mick van Dijke

Axel van der Tuuk

Wegwedstrijd beloften mannen (vrijdag 23 september)

Mick van Dijke

Tim van Dijke

Olav Kooij

Axel van der Tuuk

Casper van Uden

Individuele tijdrit junioren mannen (dinsdag 20 september)

Sjors Lugthart

Mees Vlot

Wegwedstrijd junioren mannen (vrijdag 23 september)

Sjors Lugthart

Menno Huising

Max van der Meulen

Viego Tijssen

Mees Vlot

Individuele tijdrit junioren vrouwen (dinsdag 20 september)

Anna van der Meiden

Nienke Vinke

Wegwedstrijd junioren vrouwen (zaterdag 24 september)

Mirre Knaven

Anna van der Meiden

Rosita Reijnhout

Nienke Vinke

Babette van der Wolf