WK 2022: Bissegger en Küng blikvangers bij Zwitserland

De Zwitserse wielerbond heeft een deel van de selectie voor het komende WK in Wollongong in Australië bekendgemaakt. De belangrijkste speerpunten bij de mannen zijn Stefan Küng en Stefan Bissegger. Marlen Reusser is de belangrijkste naam bij de vrouwen.

Küng en Bissegger zullen voornamelijk in de tijdrit kans maken op een medaille. Bissegger kroonde zich eerder deze maand al tot Europees kampioen tegen de klok, met slechts één seconde voorsprong op Küng. Ook op de wegrit kan Küng, die in 2019 al eens derde werd op het WK op de weg in Yorkshire, niet worden uitgevlakt.

Verder zijn Mauro Schmid van Quick-Step-Alpha Vinyl en Silvan Dillier van Alpecin-Deceuninck verzekerd van een plek. Volgend week wordt waarschijnlijk de rest van de selectie bekendgemaakt.

Ook bij de vrouwen liggen de kansen op een medaille vooral in de individuele tijdrit. Marlen Reusser, vorig jaar tweede op het WK tijdrijden achter Ellen van Dijk, en Elena Hartmann zullen deze betwisten. Beiden zijn ook geselecteerd voor de wegrit. Verder maken Elise Chabbey, Nicole Koller en Noemi Rüegg de selectie compleet.

Zwitserse selectie voor WK wielrennen in Wollongong

Individuele tijdrit mannen (zondag 18 september)

Stefan Bissegger

Stefan Küng

Wegwedstrijd (zondag 25 september)

Stefan Bissegger

Silvan Dilier

Stefan Küng

Mauro Schmid

Overige twee plekken n.n.b.

Individuele tijdrit vrouwen (zondag 18 september)

Marlen Reusser

Elena Hartmann

Wegwedstrijd vrouwen (zaterdag 24 september)

Elisa Chabbey

Elena Hartmann

Nicole Koller

Marlen Reusser

Noemi Rüegg