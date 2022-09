WK 2022: Annemiek van Vleuten ondanks breukje in elleboog aan start wegrit

Annemiek van Vleuten gaat zaterdag van start in de wegwedstrijd van het WK wielrennen. Dat meldt de KNWU. De Nederlandse kopvrouw kwam woensdag nog hard ten val in de Mixed Relay en liep daarbij een stabiele breuk op in haar elleboog.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

“Heel fijn nieuws uit Wollongong: Annemiek van Vleuten rijdt zaterdag de wegwedstrijd op het WK. Bij een laatste test vandaag bleek het herstel voldoende om deel te kunnen nemen”, schrijft de Nederlandse wielerunie op sociale media.

Woensdagavond (lokale tijd) werd bekend dat de renster van Movistar een breukje had in haar elleboog. Omdat het een stabiele breuk was, gaven de artsen groen licht om te koersen. Mits Van Vleuten de pijn aan zou kunnen.

Donderdag en vrijdag zat Van Vleuten alweer op de fiets. “Ze heeft een paar keer kunnen staan, het ziet er positief uit”, zei bondscoach Loes Gunnewijk eerder vandaag. “Deze situatie heeft zich voorgedaan en we moeten er het beste van maken.”

Heel fijn nieuws uit Wollongong: Annemiek van Vleuten rijdt zaterdag de wegwedstrijd op het WK. Bij een laatste test vandaag bleek het herstel voldoende om deel te kunnen nemen. — KNWU (@KNWU) September 23, 2022