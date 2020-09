WK 2020: Olga Zabelinskaya positief getest op coronavirus vrijdag 25 september 2020 om 13:44

De eerste positieve coronatest tijdens het WK wielrennen is een feit. De voor Oezbekistan uitkomende Olga Zabelinskaya is inmiddels geïsoleerd. De 40-jarige renster vertoont geen symptomen of ziekteverschijnselen.

Zabelinskaya zou donderdag deelnemen aan het WK tijdrijden, maar ging op het laatste moment niet van start. De ervaren hardrijdster, die twee jaar geleden besloot om de Russische nationaliteit op te geven, koerst dit seizoen voor het bescheiden Cogeas-Mettler Pro Cycling Team.

Zabelinskaya zal zaterdag dus ook niet meedoen aan de wegrit in het Italiaanse Imola. Anna van der Breggen veroverde gisteren haar eerste wereldtitel in het tijdrijden, door Marlen Reusser en Ellen van Dijk naar het zilver en brons te verwijzen.