dinsdag 27 februari 2024 om 13:39

Wisselvallig weer in Toscane: regenachtige aanloop en enkele buien tijdens Strade Bianche

Als er een voorjaarswedstrijd is waar het weer invloed kan hebben op het koersverloop, dan is dat wel Strade Bianche. Een helse en kletsnatte editie als in 2018 lijkt er niet aan te komen, maar toch moet rekening gehouden worden met neerslag op zaterdag. Dat laat ook meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline speciaal aan WielerFlits weten.

“Het weer is komende dagen niet heel gunstig. Een lagedrukgebied ten westen van Italië veroorzaakt wisselvallig weer met veel bewolking en buien”, aldus de meteoroloog. “Deze zullen ook regelmatig Toscane aandoen en daar geldt een gele waarschuwing voor wind en regen. Aan het eind van de week neemt de wisselvalligheid af en precies op zaterdag is het minder buiig.”

Het is dus de vraag hoe alle onverharde stroken, de sterrati, erbij liggen voor de wedstrijd. Maar ook tijdens Strade Bianche kan het beeld nog wijzigen. “We moeten zaterdag nog steeds rekening houden met buien, maar het is niet zo nat als de dagen daarvoor, waarop echt buiengebieden kunnen passeren.”

“Met wat zon is het op zaterdag wel beter weer”, verwacht Van der Linden. “De temperatuur stijgt naar een graad of 13. Daarbij een matige wind. Zondag wordt meer regen verwacht, dus dat valt ook precies goed.”