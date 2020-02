Winst voor Johan Le Bon in Malaysian Classic Race zaterdag 15 februari 2020 om 07:52

Johan Le Bon heeft de eerste editie van de Malaysian International Classic Race gewonnen. In Kuah ging de Franse renner van B&B Hotels-Vital Concept Jesse Ewart vooraf in de uitslag. In de slotkilometers kwam Max Walscheid ten val en zag daardoor zijn kansen in rook opgaan.

Ook al is de Tour de Langkawi voorbij, vandaag werd gewoon gekoerst in Maleisië. De Malaysian International Classic Race is een nieuwe .-1wedstrijd op de kalender, waar ook de hoofdrolspelers uit de Tour de Langkawi van start gingen. Het hoofdeiland van de archipel Langkawi vormde het decor. Het peloton was in de beginfase erg actief en uiteindelijk zouden ongeveer dertig renners voorop raken. Uit deze groep zou ook de winnaar komen.

Liefst vijftien ploegen waren present in de kopgroep. NTT Pro Cycling (met Samuele Battistella, Louis Meintjes en Max Walscheid) en Nippo Delko One Provence (Lucas De Rossi, Riccardo Minali en Hideto Nakane) waren met drie renners vertegenwoordigd, B&B Hotels-Vital Concept (Cyril Gautier en Johan Le Bon) hadden twee mannen vooraan. Ook onder anderen Jeroen Meijers en Hideto Nakane, etappewinnaar in de Tour de Langkawi, hadden de boot niet gemist.

Raileanu probeert het solo

Op 21 kilometer van de finish probeerde de Moldavische kampioen Cristian Raileanu, de nummer zeven uit de Tour de Langkawi, solo weg te rijden. De Sapura-renner pakte een halve minuut maar werd op de laatste van zes plaatselijke ronden door en rond Kuah weer bijgehaald. Intussen deed Louis Meintjes hard zijn best om NTT-kopman Max Walscheid zo goed mogelijk naar de eindsprint te brengen.

De Duitse sprinter, tweemaal etappewinnaar in de Tour de Langkawi, was kansrijk, maar zag zijn kansen op twee kilometer van de finish in rook opgaan door een valpartij. Het was Johan Le Bon, die eerder al in de finale probeerde weg te rijden, die het laken naar zich toetrok. In de slotfase had de Fransman samen met Australiër Jesse Ewart een gaatje geslagen, waarna hij de zege opstreek. Lucas De Rossi werd derde.