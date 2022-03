Winnende Walscheid: “We hebben als ploeg echt de perfecte koers gereden”

Woensdag moest hij op Nokereberg nog zijn meerdere erkennen in Tim Merlier, maar vandaag bleek er niemand opgewassen tegen Max Walscheid. De sterke Duitser sprinter van Cofidis snelde donderdag naar de zege in de Grand Prix de Denain, goed voor zijn eerste zege in twee jaar tijd.

Walscheid was na afloop vanzelfsprekend erg blij in het flashinterview. “We hebben vandaag als ploeg echt perfect gereden. Ik ben zo blij dat ik het ook heb kunnen afmaken. We namen al vroeg de koers in handen. In de finale deed Piet (Allegaert, red.) een erg goede lead-out. Hij bracht me naar voren voor de laatste 500 meter. Daarna was het gewoon alles geven en volle bak aangaan.”

Angst voor Roglič en co.

De 28-jarige Duitser kwam er met een machtige sprint uit en wist zo Adrien Petit van Intermarché-Wanty-Gobert nog te remonteren. Toch was het lange tijd onzeker of we überhaupt wel een groepssprint zouden krijgen in Denain. Een sterke kopgroep, met Primož Roglič, Jhonatan Narváez, Ben Turner, Magnus Sheffield en Damien Touzé, reed namelijk weg op een van de laatste kasseistroken en wist het bijzonder lang uit te houden.

Pas in de laatste kilometer kwam alles weer samen. “Het was een moeilijke situatie. Ik was er wel een beetje bang voor dat we te laat zouden komen. Ik moet echter de jongens van Wanty bedanken. Ze reden vol mee en gingen volledig voor de sprint. Ik ben echt superblij voor de ploeg. We hebben vandaag ook weer veel UCI-punten gescoord. Het is zaak om dit nu door te trekken”, besluit de winnaar.