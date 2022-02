Winnende Magnus Cort: “Ik ben heel erg blij dat ik het kon afmaken”

Magnus Cort boekte vandaag zijn eerste zege van het seizoen. De sterke en snelle Deen was de beste in de openingsetappe van Gran Camiño, een nieuwe rittenkoers in het noorden van Spanje. “Dit is echt een geweldig gevoel. De etappe had niet beter kunnen verlopen”, vertelde ritwinnaar Cort na afloop in het flashinterview.

De 29-jarige renner van EF Education-EasyPost bleek in finishplaats Vigo over de snelste benen te beschikken en wist zo Giovanni Lonardi en Alejandro Valverde voor te blijven. Na afloop sprak Cort vol lof over zijn ploeggenoten. “Ik ben echt heel erg blij. De ploeg reed vandaag geweldig. Ik kreeg het volledige vertrouwen en de ploeg trok echt mijn kaart. Iedereen deed zijn werk. Dat is echt wel speciaal. Ik ben blij dat ik het kon afmaken.”

En zo was Cort nog maar eens succesvol op Spaanse bodem. Vorig jaar was hij met maar liefst drie ritoverwinningen nog een van de smaakmakers in de Vuelta a España. Wat is nu het geheim? “Ik vind het gewoon een erg mooie regio (Galicië, red.) om te koersen. Ik ben hier al een paar keer eerder geweest met de Vuelta. De wegen zijn hier mooi en de hellingen niet al te steil, waardoor het voor mij mogelijk is om te overleven.”

Cort mag morgen als leider beginnen aan de tweede etappe van Gran Camiño. Denkt de sterke Deen eigenlijk stiekem aan de eindzege? “Of ik de leiderstrui kan behouden? Ik moet het opnemen tegen sterke klimmers. Ik ga het proberen, maar ik zie mezelf niet als favoriet”, is hij duidelijk.