Winnende Leknessund: “In de laatste kilometer was het afzien, maar ook genieten”

Andreas Leknessund boekte maandag de grootste zege uit zijn nog jonge profcarrière. De 23-jarige Noor van Team DSM soleerde in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland naar de overwinning. “Ik heb niet veel te zeggen… Het is ongelofelijk”, vertelde de ritwinnaar na afloop.

Leknessund besloot in de tweede rit van Küsnacht naar Aesch mee te gaan in de vlucht van de dag. De Noor was samen met onder meer Michael Schär, Matthew Holmes, Jonas Rutsch, Joel Sutter, Mathieu Burgaudeau en Matteo Badilatti op pad. Op de laatste klim van de dag, de ruim zes kilometer lange Challpas, ging Leknessund er vervolgens vandoor. Dit bleek het begin van een succesvolle solotocht van bijna twintig kilometer.

“Ik moest in de finale echt volle bak geven, maar het zwaartepunt was toch die klim in de finale. Ik dacht: Als ik daar nu een gat sla, kan ik het volhouden tot de streep. In de laatste kilometer was het afzien, maar ook genieten. Of ik nu voor een klassement ga? We gaan het zien. Ik kwam hier voor ritzeges, daar is de ploeg ook op uit. Ik zal de komende dagen proberen om te volgen, al wil ik ook wel agressief blijven koersen.”