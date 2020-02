Winnende Ackermann: “Het was een nerveuze wedstrijd” zondag 16 februari 2020 om 18:27

Het liep niet helemaal op rolletjes voor Pascal Ackermann, maar de Duitse sprinter van BORA-hansgrohe won vandaag wel opnieuw de Clásica de Almería. Ackermann versloeg na een langgerekte sprint Alexander Kristoff en Elia Viviani. “Ik ben echt heel erg blij, zeker na mijn tweede plaatsen”, zo klinkt het na afloop.

Ackermann begon zijn seizoen met tweede plekken in de Challenge Mallorca, maar vandaag was het dus raak voor de 26-jarige sprinter. “Ik begon vorig jaar ook met een overwinning in de Clásica de Almería. Ik hoop op een evenaring van vorig seizoen. De ploeg heeft echt geweldig werk geleverd. Ik moet mijn teammaats bedanken.”

De laatste kilometers verliepen nerveus, aangezien geen enkele ploeg erin slaagde om zijn sprinter in een zetel naar de streep te brengen. “We maakten een klein foutje in aanloop naar de sprint, maar ik kon gelukkig in het wiel kruipen van een andere renner die een lead-out deed. Dat was echt ideaal”, zo vertelt Ackermann.

Ackermann spreekt in het flashinterview van een nerveuze wedstrijd. “En dat kwam door de wind. De verwachting was dat er waaiers zouden ontstaan. We probeerden het als ploeg ook een paar keer op de kant te zetten, maar de wind stond uiteindelijk niet goed genoeg.”