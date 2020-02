Winnaar Topcompetitie krijgt stagecontract bij Israel Start-Up Nation vrijdag 28 februari 2020 om 10:49

De winnaar van de Topcompetitie krijgt dit jaar een stagecontract bij WorldTour-formatie Israel Start-Up Nation. Beide partijen hebben besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan, zo meldt de Topcompetitie in een vandaag uitgegeven perscommuniqué.

En dat is nog niet alles, aangezien er voor een talent uit het clubrennersklassement een vast contract bij de continentale opleidingsploeg van Israel Start-Up Nation klaarligt. De Nederlandse Loterij Topcompetitie en Israel Start-Up Nation vinden elkaar nu in de gezamenlijke wens om wielrennen in het algemeen en talentontwikkeling te bevorderen.

De samenwerking is vooral goed nieuws voor de renners die dit jaar goed presteren in de Topcompetitie. De winnaar van het regelmatigheidsklassement mag zich vanaf 14 september stagiair noemen van het eerste Israëlische team in de WorldTour en krijgt de kans zich te bewijzen op het allerhoogste niveau.

Vast contract bij het opleidingsteam

Het partnership gaat verder dan alleen het stagecontract voor de eindwinnaar, aangezien een van de drie beste clubrenners uit de Topcompetitie aan het eind van het seizoen een vast contract krijgt aangeboden in het continentale opleidingsteam van de Israëlische ploeg: Israel Cycling Academy. De ploeg mag zelf kiezen uit de drie beste renners.

De grote man achter de Topcompetitie, Flavio Pasquino, is uitermate trots op de samenwerking. In het verleden zagen we al dergelijke samenwerkingsverbanden met Roompot-Nederlandse Loterij, Jumbo-Visma en Katusha-Alpecin. “Vanuit de relatie met Katusha is de link met Israel Start-Up Nation gelegd. Daar troffen we zeer bevlogen mensen.”

De Nederlandse Loterij Topcompetitie is in Nederland en België hét platform voor talentvolle wielrenners om zich te ontwikkelen. In zeven eendaagse wedstrijden, een meerdaagse, een klimtijdrit en een ploegentijdrit rijden de beste talenten zich in de kijker bij grote ploegen om op die manier hun grote droom, profwielrenner te worden, te verwezenlijken.