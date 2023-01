Wind is spelbreker voor Remco Evenepoel in Vuelta a San Juan

Remco Evenepoel deed woensdag op zijn 23ste verjaardag nog een gooi naar de ritzege in de Vuelta a San Juan, maar zijn aanval in de slotkilometer strandde al vrij snel. “Ik heb het nog wel geprobeerd, maar ze zaten door de wind snel op mijn wiel”, vertelde hij na afloop aan Het Laatste Nieuws.

De aanval van Evenepoel was overigens niet te zien, aangezien de organisatie in de finale de grootste moeite had om de koers in beeld te brengen. “Het was de laatste tien kilometer wind op kop. Ik heb het dan nog wel geprobeerd, maar ze zaten door die wind snel op mijn wiel. Daarna gokten we op een sprint met Yves.” Met Yves doelt Evenepoel op Yves Lampaert, die als vierde over de streep kwam, achter ritwinnaar Fernando Gaviria, Peter Sagan en Filippo Ganna.

De renners kregen ook in de vierde etappe van de Argentijnse wielerronde weer te maken met snikhete temperaturen. “Just another day in paradise”, grapt de regerende wereldkampioen. “Ik had mijn verjaardag liever iets meer relaxed aan het zwembad gevierd. Dit was een ander soort verjaardag. Een hele zware dag, heel warm ook, de weersvoorspellingen klopten niet. Ze hadden het over 25 graden, maar het was net zo goed weer 40 graden boven op de klim.”

“Het ging ook voor het eerst echt snel. Het was saai en op het einde was er ook nog een valpartijtje waar zo’n vijftien jongens bij lagen. Movistar trok door na de klim en wij waren toen Jakobsen en Mørkøv al kwijt. Gaviria is een verdiende winnaar. Het wordt geen fijne lange terugrit naar het hotel, maar ik kijk al uit naar het ijsje dat op me wacht bij de terugkeer.”

Lees meer: Gaviria sprint afgetekend naar negende ritzege in Vuelta a San Juan

“De komende ritten worden zwaar”

Evenepoel krijgt vandaag de gelegenheid om even op adem te komen, aangezien de organisatie een rustdag heeft ingepland. Vrijdag wacht dan de koninginnenrit naar de Alto de Colorado. Wat verwacht de kopman van Soudal-Quick-Step van deze sleuteletappe? “Op enkele renners na die een tijdstraf kregen, zijn we nog allemaal aan elkaar gewaagd in het klassement.”

“De komende twee ritten worden zwaar en over ongeveer dezelfde wegen. Het wordt nog spannend en zeker niet makkelijk. Ik zag bij iedereen veel zout op de truien. Dat betekent dat ze afzien. Warmte en hoogte tegelijk, dat is een beetje zelfmoord.”