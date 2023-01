Gaviria sprint afgetekend naar negende ritzege in Vuelta a San Juan

De vierde etappe van de Ronde van San Juan is gewonnen door Fernando Gaviria. In Barreal was de Colombiaan van Movistar de snelste in de sprint van een fors uitgedunde groep. Hij klopte Peter Sagan (Total Energies) en Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), die met een late uitval de boel probeerde te verrassen. Gaviria is tevens de nieuwe leider in de Argentijnse rittenkoers.

Na de start bij het circuit van Villicum, waar Quinn Simmons de sprinters gisteren een hak zette, duurde het niet lang voor zich een kopgroep had geformeerd. De vijf aanwezige Argentijnse renners, waaronder bergtruidrager Tomas Contte, zullen zich ongetwijfeld wel even in hun arm hebben geknepen toen ze een voormalig Tourwinnaar in de vlucht van de dag zagen. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) was verreweg de grootste naam van een dik dozijn dapperen die maximaal ruim zeven minuten pakten op de meute.

Contte steviger in bergtrui, Jakobsen lost

Na de eerste tussensprint (Juan Pablo Dotti tikte als eerste aan in Antes de Ruta) was het bijna veertig kilometer achtereen klimmen geblazen. Geen stukken met epische stijgingspercentages, maar wel een bijna constant vies oplopende weg. Langs de oevers van de Rio Talacasto lagen punten klaar voor een derde categorie-klim. Daar was Contte als eerste boven, waarna er koers werd gezet richting de tweede klim, met de top op dik 2200 meter boven zeeniveau.

Bij de Gruta Virgen de Andacollo y lo Vasquez (1e categorie), een kleine kapel langs de kant van de weg op de top van de pas, was het wederom Contte die de volle buit pakte voor het bergklassement. Dankzij de tien punten wist de in het shirt van de Argentijnse selectie koersende Contte zijn bergtrui te verlengen. Niet veel later werd de voorste groep weer uitgebreid, doordat het peloton aansloot. Althans, het gedeelte dat nog over was van het peloton, want behoorlijk wat renners waren er dan al afgereden. Onder hen Fabio Jakobsen.

Na de afzink, waarin de remmen eigenlijk niet of nauwelijks werden getoucheerd, kwamen de renners uit bij de San Juan-rivier, die veertig kilometer verderop ontstaat uit de samenvoeging van twee andere rivieren: de Kastanje- en de Eendenrivier. Met deze aardrijkskundige kennis op zak vervolgde het pelotonnetje hun weg, door het dal van die laatste rivier tot aan de meet in Barreal.

Late uitval Ganna, Gaviria wint

De Eendenrivier is niet meteen te omschrijven als een kolkende rivier, wat betekende dat de weg tot aan de streep lichtjes, maar gestaag opliep. De Pasando Calingasta was de laatste klim van de dag. Opnieuw slaagde Contte erin om als eerste boven te komen op de klim van derde categorie. Niet veel later pakte Quinn Simmons in Tamberias het tweede tussensprintje mee.

Hierna stond alles in het teken van de eindsprint. Wie o wie zou er in Barreal gaan zegevieren? Nadat een late aanval aan het begin van de laatste kilometer onschadelijk was gemaakt, was het woord definitief aan de sprinters. Al dacht Ganna daar nog anders over. Hij probeerde met een uitval in de laatste vierhonderd meter de nog aanwezige sprinters nog te verrassen, maar het mocht niet baten voor de Italiaan.

Gaviria zag het gevaar op tijd in en hij snelde vol overtuiging naar het wiel van Ganna, om er in de laatste honderd meter met een paar machtige lendenrukken overheen te wippen. Daarmee liet hij Ganna kansloos, maar ook de achter hem rijdende Peter Sagan. Yves Lampaert snelde naar plaats vier. Met zijn vijftigste professionele zege werd Gaviria ook de nieuwe leider in de Ronde van San Juan.

De vierde etappe van de Ronde van San Juan vindt vrijdag plaats. Morgen hebben de renners de kans om te genieten van een rustdag.