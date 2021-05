Winactie: Win een Juice Lubes Scrubb ’n Buff pakket

Niets rijdt zo lekker als een schone en goed onderhouden fiets. De schoonmaakproducten van Juice Lubes helpen je om jouw fiets in topconditie te houden. Deze week is er met onze winactie een Juice Lubes Scrubb `N Buff pakett t.w.v. €52,95 te winnen.

De Juice Lubes Scrubb `N Buff Pack is een handige reinigingsset voor je fiets. Het pakket bestaat uit de Dirt Juice Double Pack ontvetter en reiniger, de Frame Juice poets- en beschermingsspray, de Viking Juice kettingsmeer en de Dirty Little Scrubber kettingreiniger. Met deze complete set heb je alles in huis om je fiets schoon te maken. Bovendien zijnalle producten in de pack biologisch afbreekbaar,

Wat moet je doen?

Geef antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel verschillende nationaliteiten stonden er dit jaar aan de start van de Giro d’Italia?

Deadline:

Zondag 30 mei om 23:59