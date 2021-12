Winactie: Maak kans op het fotoboek Rhino – Voor iedereen die een hechte band heeft met het veldrijden.

Blader door dit 200 pagina dikke designboek en waan jezelf op een veldrit, maar dan met een backstage pasje rond je nek. Aan de hand van 5 bijzondere thema’s graven de ‘Rhino’ reportages dieper waardoor je als wielerfan toegang krijgt tot nooit eerder vertoonde behind-the-scenes foto’s vol van emotie.

Duik bijvoorbeeld mee de materiaalpost in en beleef de hectiek vanop de eerste rij. Of krijg een unieke rondleiding in de Santini fabriek waar al jaar en dag met de grootste zorg de regenboogtrui wordt gemaakt. Meer info over Rhino lees je op de site van Mats.

Wil je kans maken op het boek? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Welke renner won vorig jaar de Superprestige bij de mannen?