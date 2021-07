Winactie: Maak kans op een tweedaags verblijf in een bike hotel in Tirol

Lijkt het jou wel wat om binnenkort per fiets de omgeving van het Oostenrijkse Innsbruck te verkennen? Doe dan mee met onze winactie! Deze week is er namelijk een verblijf in het beste wielerhotel van de omgeving te winnen.

Hotel Seppl is de ideale uitvalsbasis om nieuwe routes rond Innsbruck te ontdekken. Het familiaal gerunde viersterrenhotel ligt in Mutters, 10 minuten vanaf het centrum van Innsbruck. Het verblijf is op basis van logies en ontbijt, 2 nachten in een 2-persoonskamer.

Meer weten over fietsen in Innsbruck? Check dan ons artikel in de rubriek Fietstoerisme

Wat moet je doen?

Geef antwoord op de volgende vraag:

Hoe heet de berg aan de noordkant van de stad Innsbruck?

Deadline:

Vrijdag 13 augustus om 23:59