Winactie: Maak kans op een gesigneerd wielershirt van Danny van Poppel

Tijdens de eerste zondag van september beleefde de Benelux Tour zijn apotheose met een spannende slotrit in en rond Geraardsbergen. Naast eindwinnaar Sonny Colbrelli viel er ook een Nederlander in de prijzen. Danny van Poppel werd namelijk gehuldigd als winnaar van het Teamleader Puntenklassement. Met dank aan Teamleader is er deze week met onze winactie een door Van Poppel gesigneerde puntentrui te winnen.

Teamleader is marktleider in work management-software, waarmee ondernemers kunnen verkopen, factureren en werk plannen op één plek. Het bedrijf is sinds dit jaar sponsor van het puntenklassement in de Benelux Tour.

Wil je kans maken op dit gesigneerde shirt? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Wat was Danny van Poppel zijn beste daguitslag in de voorbije Benelux Tour?

Deadline:

Dinsdag 14 september om 23:59

De uitslag wordt na afloop per e-mail bekendgemaakt.