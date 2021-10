Winactie: Maak kans op 3×2 tickets voor Flanders Gravel

In het weekend van 15, 16 en 17 september zijn de Vlaamse Ardennen het decor van Flanders Gravel. Wil je de beroemde Vlaamse Ardennen van een andere kant zien, dan is dit de gelegenheid bij uitstek. Overdag knallen op je gravelbike, ’s avonds genieten aan het kampvuur van een biertje, een bbq en de sterke verhalen van LtD en zijn crew.

Met dank aan organisator Flanders mogen wij 3×2 kaarten weggeven voor de zaterdag, wanneer het evenement Saturday Trooper op het programma staat.

Wil je kans maken op deze tickets? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

In welk jaar maakte de Koppenberg voor het eerst deel uit van het parcours van de Ronde van Vlaanderen?

Deadline:

Dinsdag 12 oktober 16:00