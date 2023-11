maandag 27 november 2023 om 12:00

Winactie: Maak kans op kaarten voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam

In december is het weer tijd voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Van 12-17 december 2023 wordt Ahoy Rotterdam omgetoverd tot een groots wielerfestijn met de beste baanwielrenners ter wereld. WielerFlits mag samen met Sanidirect 25 x 2 kaarten weggeven voor de Wooning Zesdaagse. Wil jij daarbij zijn? Doe dan nu mee met onze winactie en wie weet beleef jij dit baanspektakel van dichtbij!





1. Geef uiterlijk zondag 3 december 2023 om 23.59 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier.

2. Je kan aangeven welke dag jouw voorkeur heeft om naar Ahoy Rotterdam af te reizen. Dit is niet verplicht.

3. Onder alle deelnemers verloten we de volgende prijzen:

• 25 x 2 tickets voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, aangeboden door Sanidirect

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.

Vul hier het formulier in: