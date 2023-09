vrijdag 15 september 2023 om 14:30

Win kaarten voor de Launch Party van de nieuwe RIDE

Op vrijdag 22 september verschijnt de najaarseditie van RIDE Magazine. Een nieuw 172 pagina’s dik magazine vol verhalen die de wielersport de mooiste sport op aarde maakt. We willen graag op een feestelijke manier stilstaan bij de lancering van deze nieuwe editie. Daarom organiseren we op donderdag 21 september als launch party een gezellig wielercafé.

Onze launch party zal dit jaar plaatsvinden in Rotterdam. De Maasstad is geen toevallige keuze. Volgende zomer zal hier namelijk het Grand Départ van de Tour de France Femmes plaatsvinden. In ons magazine staan we daar al bij stil, maar volgende week donderdag kijken we uitgebreid vooruit op dit evenement. We maken er een mooie avond van, met een gevarieerd programma, samen met enkele interessante sprekers.