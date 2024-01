woensdag 10 januari 2024 om 15:51

Willebrord Wil Vooruit gaat samenwerken met Hagens Berman Jayco

Twee grote opleidingsploegen binnen het wielrennen slaan de handen ineen. De Nederlandse juniorenploeg van Willebrord Wil Vooruit gaat namelijk samenwerken met Hagens Berman Jayco, het Amerikaanse talententeam van Axel Merckx. “Met als doel de ontwikkeling van jong wielertalent te bevorderen”, staat in het naar buiten gebrachte statement.

Talenten worden steeds jonger gescout, weet de zoon van oud-topwielrenner Eddy Merckx. Met zijn ploeg heeft hij al veel renners afgeleverd in de WorldTour. “Het was voor ons cruciaal om verbinding te maken met een gerenommeerd juniorenteam dat onze ontwikkelingsstijl aanvult en waarop we kunnen vertrouwen. Deze nieuwe samenwerking met Willebrord Wil Vooruit biedt ons ook de mogelijkheid om bepaalde renners een plek te geven om zich te ontwikkelen als junioren”, stelt Merckx.

“Vooral wanneer ze een ander team nodig hebben dat beter aansluit bij hun behoeften en doelen. Of je nu een renner bent uit Australië, Nieuw-Zeeland, Portugal, Zweden, Maleisië, Groot-Brittannië of de Verenigde Staten, kan Willebrord Wil Vooruit deze renners in een vertrouwde omgeving ontwikkelingsmogelijkheden in Europa bieden”, vindt hij.

Vervolgstap

Bij Willebrord Wil Vooruit zijn leiders Davy en Marcel Gunst blij met de samenwerking. “De gezamenlijke opleiding van getalenteerde wielrenners, zowel nationaal als internationaal, is een zeer mooie vervolgstap. Wij voelen ons in staat om aan te sluiten bij de professionalisering en veranderende dynamiek binnen het U19-wielrennen en de ontwikkeling van jonge renners”, schrijven zij in de verklaring.

“Aangezien steeds meer professionele wielerploegen de juniorenscène betreden, biedt de samenwerking de mogelijkheid om de betrokkenheid bij talentontwikkeling te vergroten”, klinkt het. “Evenals de tijdsduur van de samenwerking met renners tijdens de overgang van een junior naar een renner die klaar is om toe te treden tot de professionele wielersport, en dat deze volledig kan doorlopen binnen een en dezelfde opleidingsstructuur.”

In het huidige profpeloton zijn onder meer Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Marijn van den Berg, Menno Huijsing, Max van der Meulen, Roel van Sintmaartensdijk, Jan Maas, Ben Tulett, Finn Fisher Black en Lukas Eriksson (deels) opgeleid door Willebrord Wil Vooruit.