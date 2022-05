Wilco Kelderman: “Vandaag gaan we de echte verhoudingen zien”

Voor Wilco Kelderman is de negende etappe van de Giro d’Italia, met aankomst op de Blockhaus, een belangrijke test. De Nederlander van BORA-hansgrohe maakt tot nu toe een uitstekende indruk, maar vandaag zal het kaf van het koren worden gescheiden. “Of ik er zin in heb? Het zal vooral afzien worden”, kan Kelderman nog lachen in gesprek met Eurosport.

Kelderman staat na acht etappes zevende in het algemeen klassement en doet dus nog altijd volop mee voor de eindzege, maar vandaag zal er normaal gesproken met minuten worden gesmeten in een etappe met de dubbele passage van de Blockhaus. Kelderman kijkt er echter wel naar uit. “Het is mooi weer en we hebben een mooie etappe voor de boeg”, vertelde hij vlak voor de start. “Het is de hele dag klimmen, met aan het einde een mooie aankomst bergop.”

Eerste kennismaking met de Blockhaus

Kelderman zal vandaag voor het eerst de Blockhaus oprijden. In 2017 was de klimmer er wel bij toen de renners in de Giro naar Blockhaus reden, maar moest hij vlak voor de voet van de slotklim opgeven na een valpartij met een motard. “Ik ben hem zelf dus nog nooit opgereden, maar het ziet eruit als een lastige klim. Of ik in het nadeel ben? Dat denk ik niet. Op deze klim moet je gewoon de benen hebben en van voren zitten. Het is verder niet heel erg tactisch.”

Kelderman voelt zich naar eigen zeggen prima, maar tast toch nog een beetje in het duister. “De benen voelen goed aan, maar vandaag zal het wel een bijzonder lastige etappe worden. Ik weet nog niet precies waar ik nu sta. Op de Etna was het toch een beetje de kat uit de boom kijken. Vandaag gaan we de echte verhoudingen zien.”