Wilco Kelderman uit zorgen over veiligheid en roekeloos rijden: “Misschien oortjes afschaffen”

Het is momenteel een hot topic in de wielersport. Het toenemend aantal massale valpartijen. Anderhalve week geleden was het in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw raak toen middenin het peloton een grote valpartij ontstond. Wilco Kelderman was een van de betrokkenen en zag daardoor zijn Giro-voorbereiding een flinke knauw oplopen. “Misschien moet de communicatie worden afgeschaft.”

“Je ziet het wel meer en meer. Roekeloos rijden. Of het nu met het parcours te maken heeft of vanuit de auto door de coaching. Het gebeurt gewoon vaker”, vertelt Kelderman tijdens de persconferentie van zijn ploeg, voorafgaand aan de Giro. “Ik weet ook niet precies wat de reden daarachter is. Misschien komt het doordat er meer druk op ligt en er zijn tegenwoordig ook meer renners in betere conditie dan een aantal jaar geleden.”

Een van de mogelijkheden om de wielersport veiliger te maken, is het afschaffen van de ‘oortjes’. Kelderman ziet die maatregel wel zitten. “Misschien moet de communicatie worden afgeschaft, zodat er minder druk vanuit de auto komt en er minder gesproken wordt over ‘daar wordt het smal’ of ‘daar moet je van voren zitten’. Dat leidt alleen maar tot extra stress onder de renners.”

“In de Tour de France zie je dat ook met smalle wegen. Vanuit de auto wordt dan geroepen dat je vooraan moet zitten. Iedereen wil dan een plekje op de eerste rij, maar veilig door zo’n smal weggetje gaan, is dan niet mogelijk.”

“Ik hoop dat het wat veiliger wordt, maar we hebben gewoon een gevaarlijke sport. We zijn zo breekbaar op de fiets en het gaat steeds harder.”

Vraagtekens voor de Giro d’Italia

Kelderman hoopt in Giro d’Italia een rol te spelen in het algemeen klassement, maar of dat realistisch is, weet hij zelf ook niet. Door de val in Luik staat hij met de nodige vraagtekens aan de start. “Volledig hersteld ben ik nog niet. Mijn knie is nog een beetje beurs. Maar het gevoel op de fiets is wel weer goed. Ik kan gewoon volgas gaan.”

“Maar zo’n voel doet zeker wat met je gevoel richting zo’n Giro. Mijn zelfvertrouwen is niet heel groot, omdat ik dit seizoen nog weinig goede resultaten heb genoteerd.”

Kelderman begon met vertraging aan het wielerseizoen. Door kleine blessures kon hij afgelopen winter niet optimaal trainen. Daarna krijg hij te maken met een coronabesmetting en bronchitisinfectie. Een achtste plaats in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico is voorlopig zijn beste resultaat. In de Italiaanse rittenkoers werd hij uiteindelijk negentiende in het klassement.

Drie kopmannen

Naast Kelderman rekent BORA-hansgrohe voor het klassement ook op de Australiër Jai Hindley (tweede in de Giro van 2020) en de Duitser Emanuel Buchmann (vierde in de Tour van 2019). “Het duidelijke plan van de ploeg is voor een klassement te gaan, daar ligt ook onze focus op. Maar als het niet goed loopt, kan ik altijd nog switchen en voor ritzeges gaan.”