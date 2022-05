Wilco Kelderman toont zich in Visegrád met vijfde plaats: “Aanval was best vroeg”

Wilco Kelderman is uitstekend begonnen aan de Giro d’Italia. De kopman van BORA-hansgrohe plaatste op de slotklim naar Visegrád een demarrage en werd uiteindelijk vijfde. “Ik denk dat we heel blij kunnen zijn met vandaag”, vindt Kelderman.

Na een trage etappe werd het in de slotfase richting Visegrád toch nog nerveus. Het zorgde voor enkele valpartijen. “Ik zat achter die valpartij aan de voet van de klim. Ik moest echt diep gaan om terug in positie te komen”, vertelt de Nederlander. “Ik kwam weer vooraan in het peloton, net nadat Lennard Kämna gegrepen was. Ik wilde mijn momentum blijven behouden, ook al wist ik dat mijn aanval best vroeg was.”

In de laatste honderden meters werd Kelderman nog overvleugeld door ritwinnaar Mathieu van der Poel, nummer twee Biniam Girmay, nummer drie Pello Bilbao en ook nog Magnus Cort. Zelf werd hij vijfde (mede doordat Caleb Ewan nog viel), en dat tot tevredenheid van ploegleider Jens Zemke: “Iedereen deed perfect werk. Hoe iedereen zich heeft laten zien in de finale, is veelbelovend. Na de tegenslag die we de laatste weken gekend hebben, is dit meer dan we mochten hopen.”

Lennard Kämna speelde ook nog een hoofdrol in de finale. Met nog ruim twee kilometer te gaan sprong hij weg uit het peloton, maar zijn aanval hield geen stand. “We wilden eigenlijk niet aanvallen, maar toen ik goed geplaatst zat en het tempo zakte, wist ik dat het een goed moment was. Uiteindelijk bleek de finish iets verder te liggen dan ik had gedacht. Ik blies mezelf echter op. Maar het gevoel is goed, dus ik mag blij zijn”, aldus de Duitser.