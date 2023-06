Wilco Kelderman stijgt met stip in Zwitserland: “Hoop dit vast te kunnen houden”

In de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland kreeg Wilco Kelderman nog een draai om zijn oren, maar de Nederlander nam in de eerste bergrit sportieve revanche. De klassementskopman van Jumbo-Visma eindigde als zevende in Villars-sur-Ollon en maakt zo een flinke sprong in het klassement.

Kelderman kon in de finale niet mee met een versnelling van Remco Evenepoel, Felix Gall en Mattias Skjelmose, maar wist wel met de betere renners naar boven te rijden. “Het was een goede dag”, stelt Kelderman na afloop van de rit op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma.

“Na drie maanden geen koers te hebben gereden ben ik blij met dit gevoel. In de finale had ik niet echt de punch meer, maar gelukkig kon ik wel blijven gaan. Ik hoop dit de komende etappes vast te kunnen houden.”

Voor Kelderman, die nu ook zevende staat in het algemeen klassement, is het een zeer welkome opsteker richting de Tour de France. De 32-jarige renner was eigenlijk niet voorzien voor de Ronde van Frankrijk, maar mag als vervanger van de geblesseerde Steven Kruijswijk toch mee naar de Tour.

Ploegleider Reef: “Van hieruit kan Wilco naar boven kijken”

Ploegleider Marc Reef kijkt met een voldaan gevoel terug op de prestatie van Kelderman. “Wilco heeft vandaag laten zien dat hij met de beste renners mee omhoog gaat. Na het uitvallen in Tirreno-Adriatico heeft hij een lange revalidatieperiode gehad en zich voorbereid op deze periode.”

“Dat hij bij de eerste serieuze krachtmeting zo mee kan doen, stemt zeker tot tevredenheid. Wilco staat er nu goed voor. Van hieruit kan hij naar boven kijken.”